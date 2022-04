Dominique YSNEL

L'ACCOMPAGNEMENT DIRIGEANT

Pourquoi un dirigeant souhaiterait-il se faire accompagner ? La gestion de l’entreprise est devenue si complexe que le dirigeant d’une PME ne peut plus prétendre avoir l’expertise de son métier technique, de sa stratégie, l’analyse financière, le droit des affaires, le droit du travail, le management, la gestion sociale. Il lui faut un regard distancié pour lui apporter des réponses techniques et consolider ses décisions.

En outre, le dirigeant est isolé, seul face aux décisions qu'il doit prendre.



L'ACCOMPAGNEMENT DIRIGEANT est un dispositif que j'ai conçu au sein du cabinet ENTREPRISE & DEVELOPPEMENT pour répondre à la fois à des demandes techniques qui font appel à l'expertise en management des organisations mais aussi au besoin d'échanges du dirigeant.





LOGICIEL DE PILOTAGE SEURANN

Accepteriez-vous de conduire la nuit sans phare ou sans jauge d'essence ? Bien entendu non !



Pour garantir le développement et la pérennité de votre entreprise, nous avons créé un logiciel de pilotage simple et communiquant.

Grace à SEURANN, premier logiciel français de pilotage d'activité ou de suivi de production, vous pouvez anticiper l'avenir, établir vos propres ratios et graphiques, déterminer vos objectifs et monter de toutes pièces votre propre tableau de bord.



SEURANN est un véritable outil d'aide à la décision.



SEURANN vous permet de communiquer en interne mais aussi avec votre banquier ou votre expert comptable



