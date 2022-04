Dominique ZERNA

Je travaille depuis plusieurs années au sein d'un établissement financier.

Aujourd’hui, j’ai la responsabilité d’un pôle de gestion Backoffice de 18 personnes, spécialisé dans la réglementation, l'instruction, la gestion des crédits et dans la prise de garanties. Nous intervenons au niveau national pour assister également les chargés de clientèle. Pour cela nous sommes responsables d'une mini plateforme HOTLINE spécialisée dans le métier du crédit. Nous travaillons sur tous types de crédits amortissables, tous marchés (particulier et professionnel).



Nous sommes en relation permanente avec les chargés de clientèle du réseau bancaire et les services centraux de l’établissement (comptabilité, inspection, services financiers, engagements, service juridique), et avec les organismes de garantie et de contrôle.

Notre objectif, décharger le réseau de tâches administratives, logistiques, et l'assister dans la vie de tous les jours au niveau des différents métiers de la banque. Nous sommes un GIE spécialisé dans le service aux réseau bancaire, logistique, Backoffice, plateforme, et avec un engagement de service et de résultat.



J’assure au quotidien le management de l’ensemble des collaborateurs, détermine les orientations et les process liés à l’activité, établit un contrôle interne et définit un plan de continuité d’activité, pilote la production (reporting production, indicateurs de qualité). Je participe à l'assistance au réseau et supervise l'activité HOTLINE de mon secteur.

L’engagement du service est de satisfaire notre réseau et à travers eux nos clients



Aujourd’hui encore plus qu’hier, je souhaite pouvoir continuer à me révéler dans mon emploi dans une entreprise dynamique qui puisse m’offrir un travail motivant et passionnant, un avenir serein et m’ouvrir de réelles opportunités.



Je reste à l'écoute d'opportunité qui me garantirait une vision de l’avenir stimulante, de réels projets d’entreprise, et une volonté d’avancer et de se différencier. Je suis séduite par cette vision novatrice et une politique d’expansion sincère et stimulante.

Je suis disposée aujourd’hui à mettre mes valeurs et mes compétences, au service d’une entreprise qui répondrait à ces critères. Je souhaite garder mon autonomie et une liberté de décider et d'agir, même si je n'ai pas tout le pouvoir décisionnel.



Je me définis comme une femme de communication, de relation et d’écoute des autres, de caractère affirmé, optimiste et décidée. J’ai toujours avancé dans ma vie professionnelle et fait preuve d’efficacité, de réactivité et de respect de mes engagements. J’aime la transparence et l’honnêteté. Mon engagement avant tout c’est le service et la satisfaction de mes clients, ainsi que le respect et le bien être de mes collaborateurs. J’ai 30 ans d’expérience professionnelle dont une très grande partie dans la conduite de projets et dans le management.



Mes compétences :

communicative

consciencieuse

Culture

Franchise

Innovation

Management