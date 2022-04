Mes compétences :

Gestion de projet

Prévention Sécurité et Environnement

Contrôle qualité produits fabriqués&achetés

Management opérationnel

Gestion des Stocks et approvisionnement

Audit 5S

Marketing

Microsoft Office

Achats

Gestion de Production

Logiciels professionnels: M3 et Smarteam

Logiciels de GPAO