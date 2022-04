Domitille DECLERCK

Objectif professionnel :

Participer au développement d'une collectivité en tant que Responsable ou chargée de communication. Mettre mes compétences rédactionnelles et relationnelles au service de cette structure active offrant à ses collaborateurs opportunités et responsabilités.



Mon parcours:

Après différents stages d’insertion professionnelle, j'ai remplacé la responsable communication de ma commune en 2004.



J'ai ensuite intégré le Comité Régional d’Education pour la Santé Nord - Pas-de-Calais en mars 2005 (devenu Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé - IREPS en 2009) sur des missions de développement d’outils de communication, d’organisation d’évènements, de valorisation de projets auprès des acteurs de prévention de la région.

A partir de 2006 et jusqu'en avril 2011, sur une création de poste, j'ai conseillé, en matière de communication, les acteurs de la région Nord – Pas-de-Calais dans la valorisation de leur projet de prévention et accompagné leurs démarches de communication en concevant et en créant différents supports de communication. J'ai également développé divers outils de communication pour l'IREPS, notamment sur la thématique de la prévention des conduites suicidaires, l'alimentation et l'activité physique...



En mai 2011, j'ai intégré la Direction de la Communication du Conseil régional Nord-Pas de Calais en tant que chargée de communication - édition. Depuis octobre 2013, j'occupe un poste de chargée de communication interne à la Direction de la Communication interne.