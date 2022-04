Domitille DERENNES

Sur le terrain ou par téléphone, j 'explique, accompagne et met en application la Réglementation des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et propose aux entreprises de devenir adhérent aux solutions de collecte et de recyclage d 'Eco-systèmes.

Eco-systèmes est un éco-organisme, agréé par le Ministère de L’Écologie qui a pour mission de collecter, dépolluer et recycler les DEEE sur le marché français.