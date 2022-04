Domitille FLORENT - DE MARGERIE

10 ans d’expérience dans le marketing relationnel, CRM et digital en agence et chez l’annonceur pour des acteurs variés : e-commerce (PriceMinister), food (Groupe Casino) et retail (Optic 2ooo)



- opérations marketing print et digital

- programme de fidélisation et opération d’acquisition

- CRM

- études qualitatives et quantitatives

- ventes

- management



Mes compétences :

Direct Marketing

E CRM

Marketing

Marketing client

Marketing direct

Microsoft CRM

Gestion de la relation client

ECRM

Stratégie digitale

Marketing relationnel