Domitille GRAZIANI- DE LAROCHE

Après des études juridiques ( Master 2)en Droit des assurances et trois postes de souscripteur RC occupés dans de grands groupes à Paris, je suis depuis 2015 sur la ville de Marseille, ou j'occupe un poste de chargée de comptes responsabilité civile entreprises dans un cabinet de courtage.

Je bénéficie de 9 années d'expérience dans la souscription de risques responsabilité civile pour les entreprises, associations, professionnels et les grands comptes.

J'ai ainsi pu travailler aux côtés de courtiers, agents généraux ou encore inspecteurs commerciaux, et j'ai acqui une connaissance accrue de la souscription, du monde de l'entreprise et des professionnels, ainsi que des risques qui en découlent.

Je suis à la recherche d'un poste de souscriptrice responsabilité civile , mais d'autres postes peuvent également m'intéresser, tels qu' un poste pouvant intégrer du management.



Mes compétences :

Négociation commerciale

SOUSCRIPTION

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Formation de nouveaux arrivants

Analyse stratégique

Tarification

Gestion de projet