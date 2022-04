Domitille HEITZLER

Scientifique, j'ai un master de mathématique et une thèse en Biologie. Mes méthodes d'optimisation, d'analyse et de management sont innovantes et éprouvées.

Au sein d'une équipe R&D, sur une plateforme de service ou en cabinets de conseil. Je saurai vous accompagner sur l'innovation, piloter des projets et diriger une équipe.

Un lien avec l'international peut m'être confié les yeux fermés, je suis bilingue anglais et à l'écoute des autres cultures après deux expériences de vie à l'étranger : 2 ans en Irlande et 6 mois à Taiwan.



Mes compétences :

Data Analysis

C++

Biologie

Gestion de projet

Qualité

Management

Modélisation mathématique

Développement informatique

Innovation