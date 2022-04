Domps FABIEN

Mes connaissances du segment santé, mes compétences dans la vente de services (B2B, cycles longs) et mes qualités de négociateur développées tout au long de mon parcours chez Cadbury et chez SODEXO m'incitent à poursuivre mon développement professionnel et à toujours sortir de ma zone de confort.



Mes missions de responsable régional chez SODEXO m’amènent à être au quotidien en contact avec les professionnels de santé et des décideurs; aussi bien dans des hôpitaux publics que dans des établissements privés.



Je développe, vends, négocie et mets en oeuvre avec mes clients des solutions de service sur site (restauration, bio nettoyage, maintenance technique…) dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des praticiens et des patients, mais également d’être acteur de leur projet d’établissement.



L’engagement de mes équipes et leur faculté à innover chaque jour pour le bien-être des clients et une clef de la réussite de nos projets.



Je suis également moteur dans les réponses aux appels d’offre publics et privés. En collaboration avec le développement des ventes, j’analyse les besoins de mes clients, finalise les business plans et réalise les présentations commerciales.



Ma capacité à mobiliser les ressources internes de l’entreprise (marketing, étude, fidélisation…) et une analyse aboutie des besoins des clients me permettent de soutenir des propositions commerciales et de mener les négociations jusqu’aux phases contractuelles.



Mes compétences :

Gestion centre de profit

Négociation commerciale

Management

Fidélisation client

Négociation de marchés Publics

Gestion de la relation client

Vente B2B

Gestion de projet

Santé & Medico Social