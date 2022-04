Dona WESPIESER

Officier de sapeurs pompiers professionnels au sein du service départemental d'incendie et de secours des bouches du rhône (SDIS 13)



Le management de la sécurité et la gestion des risques est mon métier.



La société, l'environnement, le monde actuels, leurs caractéristiques, leur évolution renforcent la nécessaire culture du risque à laquelle chacun des acteurs que nous sommes doit être sensibilisé voire se conformer.



Mon cursus professionnel entrepris il y a près de 20 ans aujourd'hui me conforte dans mes choix d'orientation vers ce métier et emploi qui suggère connaissances générales et techniques, savoirs faire fonctionnels et opérationnels qu'il s'agisse de capacités d'encadrement, de conseil, d'expertise, ou de gestion opérationnelle de terrain; mon savoir être s'illustre au travers de mes valeurs personnelles et professionnelles qui me conduisent à occuper aujourd'hui les nouvelles fonctions à responsabilités confiées.



Outre la gestion des risques pluridisciplinaires, la racine de la prévention des risques d'incendie et de panique est profondément marquée; elle se traduit par l'étude et le suivi de dossiers liés aux habitations, aux établissements recevant du public, aux installations classées pour la protection de l'environnement ou aux immeubles de grande hauteur.



Des compétences mises à profit de la population, des biens et de l'environnement dans le cadre des missions de service public dévolues.



Se former, former, informer et être ainsi plus efficace pour la maîtrise des risques.



Mes compétences :

Encadrement

Formation

Gestion des Risques

Management

Management de la securite

Prévention

Prévention des risques

Rugby

Sécurité