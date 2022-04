Mes compétences :

Suivi des IRP

Mener des entretiens téléphoniques

Réalisation de tableaux de bord sociaux

Accueil téléphonique et physique

Gestion de projet

Réception et tri de CV

Rédaction et diffusion d'annonces

Estimation de la masse salariale

Vérification des bulletins de paie

Rédactions accords

Etudes RH

Saisie des variables de paie