Donatella COMETTI

Je suis une professionelle de la mode, justifiante d'une experience remarquable dans les

collections pour femme et homme.

J'ai une specialisation dans la maille (tricot et jersey) et dans le controle de qualite' chez les

fournisseurs.

Je travaille directement avec le directeur de style, le developpement produit, l'atelier, le merchandiser et

les fabricants.

La recherche de la qualite', l'attention pour les details , la connaissance des nuveaux fils et tissus, sont

toujours ma priorite'.