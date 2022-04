Donatien CHARLET

Pilote et anime les démarches «Santé, Sécurité, Qualité, Amélioration Continue et

Environnement » de l’entreprise sur son site logistique afin de garantir la conformité des

services au regard des exigences réglementaires et des clients, ainsi que la fiabilité de nos

process.

Apporte son expertise pour garantir la satisfaction des clients et contribuer à la performance de

Maison Johanès Boubée, en mettant en œuvre la politique RSE.

Remplacement de mon collègue, Responsable Exploitation lors de son absence au sein de l'entrepôt, management d'une équipe de 4 adjoints, de préparateurs/caristes, de réceptionnaires et d'expéditeurs.



Mes compétences :

Analyse des risques

Système de Management de la Qualité

Normes ISO 9 001; 50 001; 14 001

Lean Management

Analyse Qualité de Service

Ohsas 18001

Mase