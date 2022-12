Lucas CHASSAGNE

EFYB est un cabinet de conseils sur les thématiques de la RSE, du développement durable et de l'environnement, basé en Hauts-de-France vers Arras et composé de 10 personnes.



EFYB accompagne les organisations à transformer les enjeux de la RSE et de la transition énergétique en solutions concrètes. Notre raison d'être est d'agir de manière concrète et innovante pour un monde durable, en alliant économie, écologie et éthique.



Nous vous proposons une intervention à la carte et adaptée à votre structure.

Nous avons pour cela créé Efyway, notre démarche propre.

Elle permet daccompagner le changement de manière progressive et de limiter les investissements à travers une approche systémique et une mise en action par étapes.



Contactez moi pour échanger :

lchassagne@efyb.fr

06 70 32 81 59