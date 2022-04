Donatien DE BAILLIENCOURT

Le cursus universitaire que j'ai suivi en Droit a tout d'abord commencé à l'Université Paris X-Nanterre. Pour les deux premières années, je suivais parallèlement une scolarité en classe préparatoire en vue du concours de l'ENS Cachan (section Droit économie et gestion).

A l'issue de ma maitrise de droit public général, j'ai obtenu un DEA de droit public interne, puis un DESS de contentieux de Droit public à l'Université Paris I - La Sorbonne.

Je suis entré à l'Ecole de formation du Barreau en 2002 et obtenu le CAPA en décembre 2002.

Entre décembre 2002 et avril 2006, j'ai exercé comme collaborateur d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le cabinet duquel j'ai travaillé principalement sur des dossiers de contentieux en droit de l'urbanisme, fonction publique, contrats et marchés.

Depuis avril 2006, j'exerce au sein de la SCP Granrut (91 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris - tél. 01 53 43 15 15), comme collaborateur de Me BELLANGER.



Mes compétences :

Droit public

Urbanisme