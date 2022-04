Sylvain POISSON

10 ans d’expérience – Communication corporate et produits

Forte sensibilité et expertises lifestyle et luxe (tourisme, design, gastronomie, mode, architecture)

Presse française et internationale

Trilingue – Français, Anglais, Allemand



MEDIAS SOCIAUX

Développement de stratégies d’influence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, Youtube) : création d’espaces dédiés et contenu, cibles trendsetters et trendseekers, interactivité, jeux concours



RELATIONS PRESSE & PUBLIQUES

Contacts avec journalistes, trendsetters et influenceurs

Encadrement, dynamisation et accompagnement d’une équipe (jusqu’à 5 personnes)

Gestion de portefeuilles et budgets

Elaboration de stratégies, conseil en image et communication, avec objectifs, rétro planning et devis

Création et rédaction d’outils presse

Mise en place de partenariats dans un cadre événementiel

Organisation et supervision d'événements (inaugurations d'hôtels, ouvertures de boutiques et de restaurants, lancements de produits)

Organisation, supervision et suivi d’actions RP (conférences de presse, déjeuners ou dîners presse, interviews, shootings)

Analyse et bilan des retombées presse



EXPERTISES

Travel, société, design, mode, luxe, culture, gastronomie, art de vivre

Presse grand public et spécialisée



COMPETENCES

– Créativité, réactivité et autonomie

– Esprit d’équipe

– Doté d’un carnet d’adresse solide de journalistes français et internationaux

– Qualités relationnelles et rédactionnelles



Mes compétences :

Luxe

Relations presse