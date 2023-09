Lucie AGACHE

Responsable des publications numériques pour la marque "Connaissance des Arts", je pilote, éditorialement, tous les projets numériques du titre : site internet du magazine, mise en place d'une nouvelle synergie entre les éditions papiers et les éditions numériques, définition d'une stratégie mobile pour les différents titres...



Très impliquée dans le développement de contenus à forte valeur ajoutée, j'ai également développé un pôle centré sur la production de contenus audiovisuels culturels. D'une grande polyvalence, tant sur le plan rédactionnel qu'opérationnel, je choisis et gère les projets sous la houlette de la rédaction en chef et avec l'aide des différentes équipes techniques de leur création à leur réalisation.



Mes compétences :

Communication

Art

Audiovisuel

PAO

Ecriture

Adobe InDesign CS5