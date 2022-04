Donatienne DU VIGNAU (BALSAN)

15 ans d’expérience en communication et marketing

Double profil corporate et consumer



• Expertise dans les secteurs de la santé et l’alimentaire

• Compétences spécifiques développées en affaires publiques (gestion de crise), problématiques de communication interne/externe et RSE (développement de partenariat ONG)

• Solide expérience en développement et pilotage de stratégie de marque

• Bonne capacité à travailler en mode projet au sein d’organisations matricielles internationales

• Bonne aptitude à dynamiser et mobiliser des équipes, tempérament adaptable

• Gout pour la négociation

• Bilingue anglais





Mes compétences :

Communication corporate

Communication interne

Communication externe

Affaires publiques

Stratégie Marketing

Marketing Communication

communication