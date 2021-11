Dorian STAPANE

Actuellement en poste en tant que Chef de brigade au NH Lyon Airport, un hôtel 4 étoiles de 245 chambres situé à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, je viens d'obtenir mon diplôme de MBA Management of Tourism avec spécialisation hôtellerie de La Rochelle Business School of Tourism.



Mes 5 années d'étude dans le Management du Tourisme et plus particulièrement dans l'Hôtellerie ainsi que mes divers expériences professionnelles et personnelles m'ont permis de développer mon savoir-être, de même que des connaissances techniques et stratégiques dans le secteur de l'hôtellerie que je suis heureux aujourd'hui de mettre à profit du groupe dans lequel je travaille.



Mes compétences :

Accueil

Gestion hôtelière

Anglais

Microsoft Office

Restauration

Marketing

Sales

Cross cultural management