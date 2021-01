Dorine LANCELEVE

Bienvenue,



Osez, sauter le pas! Venez découvrir la sophrologie et les vibrations japonaises.



La sophrologie



" C’est l’étude de l’harmonie de la conscience"



La sophrologie permet d’accéder à une détente du corps et de l’esprit par le biais de la respiration, la visualisation, le relâchement musculaire et la mise en avant de pensées positives. Elle utilise des outils simples qui permettent de développer ses propres ressources, de mieux gérer son stress, ses émotions au quotidien ou lors d’événement particulier.





Les vibrations japonaises sont un ensemble de stimulations manuelles. Elles consistent en un enchaînement d’étirements, de vibrations, de secousses sur l’ensemble du corps allant des pieds jusqu’à la tête par le biais de gestes doux et très précis.



Offrez-vous une pause de détente, de bien-être…



