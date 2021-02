Dorothée HOANG

Cœur de métier: la restauration "rapide".j'ai adoré !!!!!

Trop compliqué de trouver un poste, trop cher de monter sa boîte.....

Je me suis relancée dans un nouveau challenge et ouvert

un dépôt vente de luxe, pratique usitée depuis plus de 30 ans,en tant que déposante et cliente

Finalement, c'est toujours du négoce , c'est moins rapide, moins physique et plus féminin.

Mon activité a commencé début mai et pour compenser les nombreux ponts et la période des soldes, j'ouvre 7/7 jusqu'en septembre (déformation professionnelle !!!!) .

Après plus de 2 mois d'ouverture, je suis optimiste, je mets désormais ma ténacité et mon expertise de la vente au service de mon entreprise



Mes compétences :

Sens des responsabilités

pugnace

dynamique