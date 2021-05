Dorothée LAVIGNE

L’innovation en agroalimentaire a toujours été au cœur de mon projet professionnel de la naissance d’un produit en laboratoire, à son lancement en usine et maintenant dans l’accompagnement avec le marketing de sa mise en avant nutritionnelle.



Aujourd’hui, je suis responsable de la communication nutritionnelle, en validant la bonne formulation des claims et publicités autour du produit, ceci tout en développant un réseau de scientifiques et leaders d’opinions lors de congrès et salons.



J’ai ainsi enrichis mon expérience de 8 ans en R&D produit par 5 ans de communication en nutrition en accompagnant des produits dans de nouvelles étapes de leur cycle de vie, tout en restant un contact privilégié du développement et du marketing et avec une bonne compréhension des besoins et attentes des équipes locales.



Ingénieur développement produits chez Danone, Yoplait puis Mondelez / Lu, j’ai élaboré de nouveaux produits et amélioré des formules existantes dans le domaine des produits laitiers et des biscuits. En tant que chef de projets, je pilotais de l’élaboration des briefs avec le marketing jusqu’au lancement du produit dans les usines dans le respect des attentes des consommateurs, des contraintes coûts, de la faisabilité technique etc.



Chez Symrise, le support client et le respect des délais ont été les fils conducteurs de mon poste d’ingénieur application produits laitiers, où j’ai pu découvrir un autre mode de gestion de projets où la formulation de manière très réactive est essentielle sur des délais très courts (3 à 4 semaines).



Développeur Sénior chez Mondelez puis manager en communication/nutrition, j’ai étendu mon savoir-faire à la fois sur le plan technologique et nutritionnel.



Mon poste est en contact permanent avec de nombreuses fonctions de l’entreprise dans le monde entier avec pour objectif de répondre aux attentes des consommateurs en s’adaptant à de différents pays tout en leur proposant un même produit ou une même gamme de produits.

Mes compétences :

Agroalimentaire

Chef de projet

Communication

Conseil

Cosmétique

Innovation

Nutrition

Produits Laitiers

Recherche

Recherche et Développement

Research

Research and Development