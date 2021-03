Dounia AMMOR

Coach Certifiée ICF

Consultante carrière - Outplacement- Mobilité internationale

Formation et animation d'ateliers management et soft skills

Facilitatrice de groupes de codéveloppement.



Après 3 ans en cabinet d'audit, j'ai évolué pendant 14 années dans le secteur de la presse sur des fonctions de gestion, jusqu'à assumer en dernier lieu la Direction déléguée en charge de l'ensemble des questions juridiques, financières, de Ressources Humaines, ainsi que du développement des activités numériques.



Forte de ces expériences, vécues dans des contextes de changement (lancements de projets, réorganisations, cessions), avec une forte dimension RH et managériale, j'ai choisi de réorienter ma carrière vers le Coaching et le Conseil en Évolution Professionnelle.



Je suis guidée par la conviction que toute personne a ses propres talents, que la coopération des équipes et l'épanouissement de chacun sont des facteurs majeurs du succès des entreprises, et plus largement la clef d'un mieux vivre ensemble en société.



Mes principaux outils :

Analyse Transactionnelle - PNL - Approche narrative - Neurosciences de la psychologie positive - Méthode ORSC (coaching systémique des relations et des organisations) - Biomoimétisme et écomanagement...

Management interculturel et pluridisciplinaire.

Accompagnement des profils et parcours atypiques.