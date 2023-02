Dr Npochinto Moumeni Ibrahim RÉÉDUCATEUR

Dr. NPOCHINTO MOUMENI Ibrahim DOM-PhD

Rééducateur Fonctionnel , gérontologue, biologiste du vieillissement également spécialisé en médecine manuelle orthopédique -ostéopathie (DO).



Le Dr ibrahim est diplômé des universités françaises: Sorbonne , Créteil université , Paris Descartes, Dijon , saint Étienne , Montpellier etc



Il est également Enseignant chercheur et praticien hospitalo-universitaire : Sorbonne université et université de DSCHANG (Au département de médecine physique et kinésithérapie, UDS). Il conçois et implémente les programmes de médecine physique , kinésithérapie, et tous les métiers de rééducation. Vous pouvez le contacter pour rédiger le programme dune école ou université.





Il est diplômé



-Diplômé en Rhumatologie

- DU médecine orthopédique

- DU de médecine manuelle orthopédique -ostéopathie médicale

- Diplômé en médecine sportive

- DU de médecine gériatrique

Le Docteur Ibrahim Moumeni est détenteur de 4 masters tous obtenus en France .



A travaillé : hôpitaux public de la ville de Douala et à lhôpital régional dEdea , aussi à lhôpital régional de Dschang .



Compétence avérée en Rhumatologie, Médecine physique et réadaptation, médecine du Sportive et kinésithérapie; médecine manuelle manuelle orthopédique -ostéopathie . Neuro rééducation .



Auteur dune trentaine darticles .



Le Dr Ibrahim Moumeni Détient aussi un cabinet médical ou il a décidé pratiquer seulement de médecine manuelle orthopédique - neurologique et ostéopathie et la la médecine de rééducation et réadaptation à vitry sur Seine en France .

Il est sur Doctolib France , vous pouvez le contacter pour un RDV il se déplace également chez les patients . Cest un praticien très humble et efficaces dans les pathologies et douleurs Osteo articulaires également dans les pathologies handicapantes .

Vous pouvez le consulter sur Google également .