Depuis 25 ans, mon expertise réside dans la conception et l’organisation d’opérations événementielles en France et à l'étranger pour le compte d'entreprises de renoms et de toutes tailles.



Plus de 50 destinations ont été ainsi couvertes à travers la réalisation de voyages incentives, d'évènements entreprises qu'ils soient un séminaire,un kick-off, un Road-show ou une convention.



En 2006, j'ai fondé l’Agence de Tourisme d’Affaires Dream Concept, construit sur un modèle économique innovant inspirée de la TSP (Transposition du Système de Production,) associant une production de masse (avions, hôtels, transport terrestre)... à une mise en œuvre adaptée, (qualité, diversité, originalité), au service de la stratégie des entreprises.



Mes compétences :

Evénementiel

Tourisme

Tourisme d'affaires

Voyages