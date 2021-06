Dylan DESHAYES

Bonjour,



Ingénieur d'affaires spécialisé dans l'intégration de produits innovants sur le marché des NTICs (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication), je conseil et développe des outils informatiques pour les entreprises et organismes des Pays de La Loire.



Ma formation d'ingénieur généraliste au sein de l'ISEN Brest précédée par une classe préparatoire généraliste m'a permis d'acquérir la maîtrise technique de produits technologiques plus particulièrement dans le domaine de l'informatique et de l'électronique.



Une dernière année de spécialisation en tant qu'ingénieur d'affaires au sein de l'ESC Brest m'a offert la maîtrise des domaines économiques, juridiques, commerciales, managériales et surtout marketing nécessaire au développement d'une société sur le marché des nouvelles technologies.



Des activités complémentaires en tant que Fondateur et Président de la Junior Entreprise (JE) de l'ISEN Brest, Chef de projet pendant six mois d'une équipe de six étudiants ISEN et ESC dans le cadre du projet de fin d'étude ou encore Consultant et Chargé de projet au sein du SDIS de Loire Atlantique m'ont appris un plus grand sens des responsabilités. Elles m'ont également rendu plus autonome, plus créatif et ont amélioré ma capacité et mon plaisir à travailler en équipe.



Grâce à ces différentes expériences, je crois être en mesure d'apporter ma pierre à l'édifice dans la définition de stratégies marketing pérennes et durables ainsi que dans le développement de produits et services innovants.







Compétences:



Gestion d'Affaires



Marketing => Étude de marché, Veille économique et technologique, Définition d'objectif (Business Plan), Stratégie Marketing



Management => Planification, Analyse fonctionnelle, Cahier des charges, Cahier de recettes, Travail collaboratif, Communication et relationnel



Commerciale => Prospection, Négociation commerciale, Relation client



Administratif-Juridique => Rédaction de contrat, Réponse aux appels d'offres, Statuts, Comptabilité





Informatique



Progiciels => ERP, CRM, CMS, e-Commerce, SAAS



Développement Web => PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, J2EE, J2ME, SQL (Oracle, MySql)



Développement logiciel => Assembleur, C, C++, JAVA



Réseau => Modèle OSI, TCP/IP, Zig Bee, Shell Linux



Étude => UML, MERISE, SADT





Électronique



Conception et architecture de cartes, programmation de micro contrôleurs, traitement du signal



Mes compétences :

Conseil