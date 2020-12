Eddie EDDIE VENDITTELLI (VENDITTELLI)

De formation initiale scientifique et technique, mes premiers contacts avec la Grande Distribution m'ont rapidement orienté vers la filière Commerciale. Encouragé par mes premiers succès en tant que responsable régional et manager, j’ai décidé après 4 ans d'activité en agro-alimentaire d'évoluer sur un marché très différent qui m’était complètement étranger : les produits financiers de défiscalisation.

Quatre années dans ce secteur ont confirmé ma passion pour le développement commercial et le management des grands comptes. J’ai imaginé et mis en place en toute autonomie des projets d'envergures comme les partenariats avec les Chambres de Commerce et les Douanes, permettant à mon Entreprise d'augmenter sa visibilité et de disposer d'un avantage relationnel important avec les administrations face à la concurrence. J'ai également initié des services novateurs comme les "Central Chèques Points" nous assurant des implantations exclusives des détaxes dans les Centres Commerciaux.



J'ai ensuite évolué 2 ans dans le secteur bancaire au sein du groupe Caisse d'Epargne (Compagnie 1818), où je gérais les placements financiers de clients grands comptes (Cannes-St Tropez), avant de créer ma première entreprise (octobre 2007). Puis une société de productions avec comme associé Laurent "Le Skull" (animateur sur Automoto/TF1)



La conjoncture peu favorable au développement des jeunes PME m'a amené à mettre mes projets de chef d'entreprise entre parenthèse, pour rejoindre le groupe UTC en tant que Cadre Commercial (janvier 2010) avant d'accepter un poste de Directeur Commercial Adjoint (Manager Business Development) au sein du groupe MM-Finances en septembre 2013, puis de prendre la Direction Commercial du Groupe 4S avec lequel je faisais sous-traiter bon nombre de chantiers depuis plusieurs années...



Mon parcours m'a permis d'acquérir :

- Expérience dans différents secteurs d'activité (Luxe, grande distribution, distribution sélective, industrie)

- Grande maîtrise des négociations commerciales auprès d'interlocuteurs variés et exigeants (Responsables commerciaux, Directeurs Financier, DG…)

- Compétences en matière de prospection, capacités à découvrir le fonctionnement d'organisation complexe (interaction entre différents niveaux de responsabilité: magasin, région, siège social)

- création d'outils de suivi spécifiques pour les comptes clefs (tableau de bord, reporting…) permettant une analyse rigoureuse et une gestion prévisionnelle claire et dynamique

- Management d’équipe commerciale depuis le recrutement, la formation et l'animation.

- Connaissance et maîtrise du secteur bancaire/financier incluant des relations privilégiées avec de grands industriels français et étrangers.

- Création d'une entreprise dans le secteur automobiles électriques.



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Commercial Grands Comptes

KAM

Commercial

Management des ventes

Direction commerciale

Management commercial