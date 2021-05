Eddie GIMENEZ

Https://secure-coordination.fr/index.html

En matière de prévention la réflexion avant l'action...



Dans le BTP depuis toujours (depuis janvier 2021 nous sommes dans la 31ème année !).

(de manoeuvre à conducteur de travaux TCE et maintenant CSPS/IPRP/AMO).

Nous avons créé SECURE Coordination, dans la continuité de ce parcours.



Nos compétences sont reconnues par des supports de formation mais sont aussi appuyées par des attestations d'employeurs, de donneurs d'ordre ou d'architectes (y compris depuis la création de la société).



Notre engagement : apporter le meilleur soin à l'exécution de vos ordres.



Nos métiers :

- CSPS coordination SPS niveau 1 conception réalisation tous types travaux, neuf et démolition, désamiantage, travaux spéciaux, héliportage, travaux maritimes, VRD TP...

- Accompagnement animateur prévention

- Conseils aux entreprises, aux maîtres d'ouvrage autour du volet S/ST santé et sécurité au travail (problématique amiante, DUER, plan de prévention, PPSPS, audit chantier)

- AMO assistance maîtrise ouvrage volet S&ST santé et sécurité au travail, dont désamiantage et plan de prévention

- Assistance aux architectes pour des projets en désamiantage

- AMO dans le résidentiel pour des projets de construction / rénovation

- Conseil aux entreprises et aux particuliers en matière de S/ST amiante (pour mémoire : repérage amiante avant travaux obligatoire chez les particuliers depuis le 19/07/2019 en rénovation, dans certains cas : assistance en matière de contrainte amiante depuis la lecture du RAT jusqu'à la réception des travaux en SS3 ou SS4).



Animateur Prévention :

Nous définissons avec vous un programme daccompagnement :

- Durée et modalités de laccompagnement

- Priorisation des besoins

- Audits, identification des non conformités, axes damélioration des mesures S/ST santé et sécurité au travail, contrôle de mise en application du plan dactions défini par vos IRP instances représentatives du personnel (DP/CHSCT et maintenant CSE)

- Suivi des mesures du PPSPS (ou du plan de prévention)

- Coopération avec les acteurs institutionnels et du service de santé le cas échéant

- Quart dheure sécurité, sensibilisation des équipes,

- Reporting direction



Nous travaillons en toute autonomie, selon vos besoins, ou en complète coopération avec votre équipe QSE. Notre engagement : promouvoir de lesprit « prévention sécurité » en étant force de propositions par un accompagnement pédagogue et incitatif.



Interventions dans les PO (66), l'aude (11), en région Occitanie voire plus...



Mes compétences :

Risque amiante (encadrement technique SS3)

IPRP enregistré

Coordination de travaux

Microsoft Project

Pack office

Chiffrage travaux

Coordination SPS

Travaux bâtiment