Eddy GOMIS

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans le secteur audiovisuel, j'officie en tant que réalisateur, producteur, monteur et Motion désigner au sein de la société Jump Cut Studio que j'ai moi même créé en 2009.

La société basée à Toulouse, ne cesse d'évoluer depuis cette date travaillant ainsi pour de nombreux acteurs toulousains du secteur audiovisuel qu'ils soient producteurs de programmes pour les chaînes nationales (NRJ12, EUROSPORT, CANAL+..), de publicités ou bien de films institutionnels.

Depuis 2014, je produis et réalise des programmes sportifs pour les chaînes spécialisées tels que Motors TV, AB Moteurs ou SFR sport.

Présent sur les deux fronts, en tant que prestataire ou porteur du projet, je souhaite mettre à disposition mon savoir-faire technique et ma sensibilité typiquement cinématographique au service de vos projets.



Mes compétences :

Montage Cut Vidéo

Compositing 2D et 3D

Production audiovisuelle

Motion Design

Prise de vue / Tournage