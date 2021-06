Edith TAPIA

Je travaille actuellement comme juriste-linguiste à la Banque centrale européenne, à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Je suis principalement chargée de la traduction et de la révision vers le français de la législation financière produite par la BCE, y compris des actes juridiques relatifs au nouveau mécanisme de surveillance unique (MSU) des banques européennes, ainsi que d'affaires de justice.

J'ai auparavant travaillé pendant quinze ans comme traductrice libérale en France, proposant des traductions et des révisions depuis l'allemand et l'anglais vers le français, ma langue maternelle. Spécialisée dans les domaines financier et juridique, je traitais des textes complexes et souvent sensibles.

Fiabilité, confidentialité, ponctualité et, bien sûr, qualité, sont mes maîtres mots. Cette qualité, je la dois à de très bonnes qualités rédactionnelles et à une parfaite compréhension des textes à traduire. En effet, je possède une double formation langues & droit/économie, et ai par ailleurs travaillé pendant cinq ans, au début de ma carrière, dans différents services de la banque d'affaires internationale Indosuez (actuellement Crédit Agricole-Indosuez).



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Deutsch

English

Français

French

French translator

Traducteur

Traducteur anglais

Traduction

Traductions

Translate

Translation

Translations

Translator

Übersetzung