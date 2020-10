Emmanuelle Dumais-Musseau, traductrice indépendante allemand > français.



Vous collaborez avec l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse et vous devez faire traduire des documents en allemand dans un français fluide et à la hauteur de l'image que vous souhaitez renvoyer ?

Alors confiez-moi vos traductions et relectures afin de réussir votre communication avec vos partenaires germanophones !



Titulaire du diplôme de l'ESTICE (Ecole Supérieure de Traducteurs, Interprètes et Cadres du Commerce Extérieur) de Lille, je mets ma plume au service de votre message principalement dans les domaines suivants :



• COMMERCE : correspondance commerciale diverse (offres, devis, commandes, factures, réclamations), contrats commerciaux, conditions générales de vente, cahiers des charges...



• MARKETING / COMMUNICATION D’ENTREPRISE : catalogues et fiches produits, plaquettes commerciales, présentations PowerPoint...



• TOURISME, MUSEES : newsletters, sites internet, communiqués de presse, brochures ou guides de voyage...

• IMPRIMERIE ET EMBALLAGE ALIMENTAIRE (SUR SUPPORTS FILMS, CARTONS, PAPIERS ET ENCRES D'IMPRIMERIE) : modes d’emploi, manuels d’utilisation ou d'entretien, notices techniques, brochures...



• TEXTES GENERAUX...



N'hésitez pas à me contacter : e.dumais.musseau@gmail.com

Après réception et analyse scrupuleuse de votre document, je vous ferai parvenir un DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT SOUS 24 H !