Edouard CAREL

Depuis 2015, je rejoins la société Sodifrance. Je suis responsable commercial de l'agence de Niort.



En janvier 2014, je rejoins une équipe de compte dédiée au développement commercial de Capgemini auprès du premier assureur des biens et des responsabilités en France COVEA (MAAF, MMA, GMF)

Auparavant et après 4 ans d'expériences professionnelle auprès d'un revendeur informatique du Morbihan, j'ai opté pour reprendre un contrat de professionnalisation de deux ans pour obtenir un diplôme d'ingénieur Commercial en SSII (Bac+4 validé par l'état), j'ai donc intégré Capgemini en octobre 2007. Embauché en octobre 2009 et muté dans le Finistère pour assurer une relation de proximité avec l'un des grands comptes de la région Ouest.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Ingénieur commercial

Informatique

SSII