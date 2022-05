Yohann POIBEAU

Bonjour,



Diplômé de l’ESLI (Ecole Supérieure de Logistique Industrielle), j’ai orienté mon projet professionnel vers l’International. Après des études et emplois à l’étranger, je suis actuellement en recherche d'un emploi en Supply Chain Management.



Durant cette dernière expérience professionnelle ( VIE chez Decathlon/oxylane), mon métier consistait à : gérer la production textile de Madagascar et l’île Maurice à la livraison du client en Europe, Asie et Russie ), tout en respectant les coûts, Qualité et délais.



Ce métier m’a permis de développer mon savoir-faire en logistique industrielle, travailler en personne responsable et autonome avec les fournisseurs.



À présent, je souhaite mettre à profit toutes ces compétences au sein d’un groupe d’envergure internationale et dans une fonction qui me permette d’aborder tous les différents aspects de la logistique industrielle. Mes expériences à l’étranger (Travail et études GB , Chine, Australie, et Madagascar) m’ont doté d’une très bonne culture linguistique et d’une faculté d’adaptation rapide à un nouvel environnement.



Restant à disposition pour de plus amples informations



Cordialement,

Yohann



