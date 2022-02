Loris REYNAUDO

Arrivé dans le monde de l'aéronautique en l'an 2000, je ne l'ai plus quitté depuis. J’ai une attirance marquée pour le secteur industriel et aspire à exercer des fonctions de plus grandes responsabilités dans mon domaine de compétence. Je suis de tempérament rigoureux, exigeant et j’ai un sens aigu de l’organisation et de la gestion.



D’autre part, mon expérience professionnelle m’a donné l’occasion d’exercer des fonctions très variées telles que l’administration des ventes, la gestion de production, l’analyse des stocks, l'industrialisation de pièces métalliques, le traitement des non conformités liées a un produit, etc.



En effet, j’ai su mettre à profit mes connaissances techniques, mes aptitudes organisationnelles et mon sens de la communication afin de m’adapter à des situations de travail des plus diverses.



Qualités développées :



- Curiosité d’esprit.

- Méthode, ordre et soin.

- Capacité de communication.

- Esprit d’analyse et de synthèse.

- Capacité à travailler en parfaite autonomie ou en groupe de travail.



Mes compétences :

Bureautique (Pack Office)

CAO & DAO (CATIA V5 & CADDS 5)

GPAO basée sur ERP (SAP)