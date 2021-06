Edouard DUCREUX

Après une classe prépa MP puis 3 années de formation ingénieur à lEcole Centrale de Nantes, j'ai travaillé 15 ans chez CGI (ex-Unilog, ex-Logica) en tant que consultant en informatique dans le domaine de la BI et depuis je travaille chez Alten toujours en tant que consultant en informatique dans le domaine de la BI.



Jai travaillé chez de nombreux clients différents avec des process, réglementation et niveau de documentation très variés. Jai maintenu et développé différents système dinformation en :

- Recueillant les besoins de lutilisateur

- Spécifiant le besoin et en développant lensemble des programmes répondant au besoin

- Faisant le suivi dexploitation avec rédaction du guide

- Estimant les charges et en réalisant les devis

- Rationalisant les spécifications et les processus

- Faisant de la rétro-spécifications

- Créant des procédures et programmes génériques

- Optimisant les temps dexécution

Par ailleurs, jai acquis des compétences fonctionnelles dans des domaines divers, notamment :

- Cout de revient de fabrication (Automobile)

- Grille et horaire de diffusion (Audiovisuel)

- Distribution et stock avec les contraintes réglementaires (Pharmaceutique)

- Gestion des risques de crédit (Bancaire)



Initialement entré dans le domaine du mainframe, je me suis reconverti dans le domaine de la BI. Jai principalement travaillé sur loutil de reporting Business Objects et sur des bases de données Oracle alimentées en PL/SQL. Jai toutefois en reporting travaillé aussi sur Cognos, en alimentation sur de lInformatica et sur des bases de données Teradata.



Mes compétences :

DataMart

Shell

Informatique Décisionnelle BI

Datawharehouse

Microsoft Excel

MVS Mainframe

Informatica

DB2

PL/SQL

Genio

COBOL

SQL

Cognos

SAP Business Objects