À vous qui souhaitez changer profondément de modèle de société : je vous accompagne dans votre communication.



Vos projets font grandir une société plus juste, plus soutenable. Je me propose de collaborer avec vous pour créer ou développer votre communication.



Mes compétences :

Relations Presse

PAO

Evénementiel/

Community management

WEB

Recherche documentaire

Conférencier

Management d'équipe

Video

Conduite de projet communication

Microsoft office