Edouard VIET

Depuis une douzaine d’année, j’ai bâti une solide expérience dans les fonctions financières et de contrôle de gestion à la fois en France et à l’international

J’ai une connaissance des secteurs des services aux entreprises, industriel et cosmétique. Je suis également ouvert au secteur du luxe.

Exigeant et créatif, mon profil, assurément atypique, sera vous surprendre.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contrôle de gestion industriel

5 S

Appel d'offres

Dashboard

Reporting

KPIS

Analyse financière

Contrôle de gestion multi-sites

Kanban et l'optimisation de la production

Stock management

Negociation achats

Procédure achat

Réorganisation industriel

Business plan

Consolidation

Implémentation d'ERP& bien d'autres

Analyse de résultats

Budget

Management

Lobbying

Négociation

Suivi personnalisé

Relation avec les tiers

Suivi budgétaire

Organisation d'évènements

Gestion de projet

TCD

Finance d'entreprise

Atal

Business Objects

Open GST

Anael

JD Edwards

Power Query

Adonix X3

Microsoft Excel

Sage