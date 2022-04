El-Habchi AHMED

Consultant confirmé, Chef de projet MOE, Expert BI

- Intervient depuis 15 ans sur des missions d’intégration de projets décisionnels en tant qu’assistant à maitrise d’œuvre (spécifications techniques, expertise technique, architecture, plates-formes techniques, …) et d’assistance à maitrise d’ouvrage

- Intervient sur des missions techniques en tant que consultant expert en BI

- Pilote des projets d’intégration décisionnels



Activités

- Assistance à la maîtrise d'ouvrage (Recueil de l'expression des besoins, Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques)

- Modélisation de systèmes décisionnels et conception de systèmes décisionnels (vues métiers et reporting)

- Intégration et performances des SID

- Stratégie de tests, recette et préparation de mise en production

- Etudes d'impact technique, organisationnel et fonctionnel dans le cadre d’audit de SID

- Pilotage de projets BI (planification, suivi, budget, risques, comités, …)

Compétences

- DECISIONNEL : Business Objects (Reporting, Designer et CMC), WebIntelligence, AMC, SSRS

- ETL : Genio OpenText, Sunopsis Oracle Data Integrator 10, SSIS

- LANGAGES : PL/SQL , Shell Scripting Unix

- OUTILS DE DEVELOPPEMENT, AGL : Oracle SQL, SQL*Plus

- OUTILS D'EXPLOITATION : SQL Navigateur

- SGBD : Oracle Database V9i,10G, SQL Server

Formations

2013 : ETL Genio Version 7 - OpenText

2010 : Business Objects Administering Servers XI2 SAP la Défense

2010 : Cursus Steria Project Institute (SPI) - Forfait - niveau CPJ Chef de Projet Junior - Cegos Vélizy

1998 : DEA Maths. Paris1 Panthéon/Sorbonne

1997 : Maîtrise Statistiques. Univ Rabat Maroc

Date d’entrée dans la vie active

01/10/1999



