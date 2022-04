El Hadi FEZANI

J'ai une expérience professionnelle de treize (13) ans dans le domaine Des Matériaux de construction et les produits sidérurgiques, je suis embauché en 1995 au seins du Groupe EN.SIDER /GCL ANNABA le leader de la métallurgie comme Gestionnaire des Stocks ,en juin 1999, j’ai quitté le Groupe dans le cadre du volet social, en 2001,je suis recruté dans une société dans la même activité PROSIMAC/sis zone industrielle Ain Beida qui fait la commercialisation des produits sidérurgiques et matériaux de constructions en qualité Chef de Service Gestion des Stocks et Approvisionnements, après quatre (4) ans ,j'ai assumé le point de vente en qualité de Chef de Point de Vente et au même temps Chef de Service Gestion et Approvisionnements, jusqu’à ces jours.

j'aimerai bien d'être installer au Québec, le canada est un pays très agréable et stable politiquement et économiquement, la ou il ya la justice sociale et qui accueille toutes les communautés, vous avez des niveaux de vie très agréable et adaptable avec toutes les sociétés à travers le monde ,il ya beaucoup de choix de vivre dans n'importe quelle ville qui s'adapte à mes capacités, à cet effet, que j'ai choisi votre pays, sans, vous cachez, j'aimerai bien être vivre dans des bonnes conditions, je pourrai faire des économies et le plus important d'évoluer mes capacités professionnelles dans mon domaine, je serai très heureux de vous apporter mon expérience, mon dynamisme et mes compétences et je reste à votre disposition.



Mes compétences :

Informatique

Approvisionnement

Gestion du personnel

Gestion des stocks

Gestion commerciale