El-Hadj Smail BABAOUSMAIL

Reporter au chef département et je Supervise de toutes les opérations sur le terrain et les travaux de Bureau, les planifications pour le démarrages de projets.

Mes taches sont soulignées comme suivant:

 - Donne de formations et l’utilisation des équipements au adjoints techniques comme : (RDS, Theodolite, RK1, Leica, GPSTrimble, GPSTrimbleGeoXT, et les Diffèrent model de GPS Garmin Navigation…).

 -Logiciels utilisé (ArcGIS ESRI, GPSeismic, Map Source, AutoCAD …).

 -Responsabilité des observations géodésiques et de la construction des points GPS en utilisant les Equipements, Logiciels de system topographiques.

 -La Reconnaissance du terrain avant le commencement les opérations.

 -Superviseur de toutes opérations et de l’évolution des équipent de bulldozer sur chantier

 -Préparations de cartes pour le traitement de base de donner

 -Planification pour manager la supervision sur terrain et création des accès dans les terrains accidentés

 -Responsabilité des inspections de l’itinéraire pour les convois.

 -Préparation les rapports de la reconnaissance au service de la soumission

 -Préparation de procédures et les instructions de permis de travail relier à la nature du terrain.

 -Responsabilité de tous les rapports Journaliers, hebdomadaires et Mensuels.

 -Management de personnels