El Hage ROLAND

Roland EL HAGE,

Marié, 1 enfant à charge.



Docteur en siences du bois et des fibres, j'ai eu l'occasion de mettre au point un procédé qui pourrait devenir industriellement applicable. Ma recherche consistait à la valorisation de la biomasse non alimentaire.Compte tenu de la diminution des réserves des ressources fossiles et de la nécessité de protéger notre environnement, une attention particulière se porte actuellement sur l’utilisation de la biomasse lignocellulosique pour la production d’énergie et matériaux renouvelables selon le concept de la Bioraffinerie. l'optimisation du traitement Organosolv(éthanol/eau) a été réalisé sur le Miscanthus x Gigantheus permettant le fractionnement de la matière lignocellulosique en lignine Organosolv, en cellulose et hémicellulose. Une étape préalable d’hydrolyse par voie chimique ou enzymatique a également été envisagée et qui a permis la récupération maximale des 3 essentiels constituants de la biomasse.



Des résultats d'applications préliminaires concernant la valorisation des lignines et de la cellulose de miscanthus pour la conception de matériaux éco-sourcés ou de biocarburant ont été obtenus.



Concernant ma mon parcours dans l'enseignement superieur, j'ai efféctué des enseignements dans les domaines de la thermodynamique appliqué à l'énergie, la biomasse et la chimie de bois et des fibres.



Mes compétences :

Adhésifs

Bio

Bois

Chimie

composite

Plasma

RMN

Traitement de surface