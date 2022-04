El Haite MOHAMMED

Profile d’entreprise ≈ C. H.I –EL HAITE Sarl Au



El HaÏté Mohammed Fondateur & Chef d'entreprise Industriel dans la Créativité et l’Innovation des Articles de la Maroquinerie en véritable cuir ...

Je m’intéresse au propositions du Partenariat d'innovation et de Productivité sectoriel , des projets la R&D dans ces aspects du qualité et des normes réglementaires des produits écologiques ..destiné les Marchés Émergentes de l'export......



Notre Gamme des Produits se situer sur :



La Réalisation des Produits Finis et des Porto Types comme des :

Mallettes, Portes Documents..

Portes Feuilles, Portes Cartes

Sacs Femme, Outils du Bureau etc..

.