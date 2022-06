El Mehdi KARAM

Diplômé en Management des Ressources Humaines, et entrain de préparer mon Master 2 en économie du travail et la gestion des ressources humaines.



ayant 3 ans d'expérience en matière de la paie et la gestion d'administration du personnel.



Chercheur en recrutement et son évolution à l'ère de la révolution technologique, je vous invite à une offre de compétence, capable de créer de la valeur ajouté à votre société.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Conseil en recrutement

Droit social

Recrutement

Développement des compétences

Paie

Marketing