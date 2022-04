Elen LE BROUSTER

6 ans d'expérience dans les achats dans différents domaines comme la beauté, la défense&sécurité ou le transport à température contrôlée.



Trilingue anglais/espagnol, dynamique et ouverte d'esprit je suis curieuse de nouveaux projets.



Diplômée d'un Master Chargé d'Affaires International à l'IAE de Montpellier, mes différentes expériences personnelles et professionnelles à l'étranger :UK, Suède, Espagne et Australia, m'ont permises de perfectionner les langues (anglais, espagnol), de m'ouvrir à différentes cultures mais aussi de m'adapter à des situations nouvelles.



De nature dynamique, j'apprécie de travailler en équipe et m'adapte facilement à de nouveaux environnements. Mes séjours à l'étranger (professionnels et personnels) n'ont fait que renforcer ma motivation et mon désir quant à travailler à l'international ou dans un contexte interculturel.



Je me tiens à votre disposition pour plus d'informations me concernant.



Mes compétences :

Achats

ADV

Affaires internationales

Business

COMMERCE

Commerce international

compras

Export

Exportation

Import

Import Export

Importation

Internacional

International

International business

International Marketing

Logistic

Logistica

Logistique

Manager

Marketing

Marketing Internacional

Negocios internacionales

Purchase

Sales

Transport

Ventas

Vente