Elena IZZO

Après une formation en histoire de l'art et design, je travaille depuis 2010 pour Artemide France, société leader dans le secteur de l'éclairage et, plus généralement, du design.

Le poste que j'occupe actuellement m'a permis de développer, des compétences aussi bien en matière de gestion du showroom qu' en matière de gestion commerciale des dossiers clients. Je suis en charge de l'accueil et du conseil en éclairage intérieur et extérieur pour professionnels et particuliers. Je m'occupe de la gestion courante du showroom qui est à la fois espace d'exposition et point de vente. Je gère également le fichier clients (suivi des commandes, des livraisons et des SAV). Je travaille ainsi en étroite collaboration avec les différentes filiales du groupe Artemide.

Je suis également en charge de la prescription auprès des professionnels du métier assurant ainsi le montage et le suivi de différents projets



je suis dotée de rigueur, dynamisme, sens de l'organisation, esprit d'équipe ainsi que d'un engagement sérieux et passionné pour mon travail.



Mes compétences :

Suivi de travaux de rénovation du showroom

Gestion du showroom

Relations avec les différentes filiales Artemide

Conseil en éclairage intérieur et extérieur

Organisation cocktails

Suivi des commandes clients (délais,livraison)

Accueil public

Relations clients

SAP

RESPONSABLE SHOWROOM DESIGN

PIVOTAL

Microsoft Office

Dialux