Elena KHABI

13 ans dans le tourisme – les années passion. Dans le tourisme j’ai tout fait (ou presque) de l’accompagnement sur le terrain à la direction d’un réceptif, en passant par le commercial, le marketing et la négociation. Des majeurs du secteur (comme Visit France) à une expérience entrepreneuriale, ces années ont été riches et formatrices.



Les voyages m’ont servi de passerelle pour un autre secteur, l’économie sociale. J’ai découvert un monde porté par des valeurs fortes comme l’égalité, la diversité et la solidarité. Les valeurs que je partage pleinement. Embauchée en 2008 pour mettre en place l’activité Vacances pour l’un des plus importants comités d’entreprise de France, celui d’Orange, j'y suis restée 8 ans en charge de l’ensemble des activités sociales et culturelles (12-millions d’euros de budget). Au CCUES je pilotais tous les aspects liés à mon périmètre, la programmation, la communication, les process opérationnels, les développements informatiques, etc. en s’appuyant sur les services concernés.



En juillet 2016 j'ai rejoint pour quelques mois le Comité régie d'entreprise de la RATP pour supérviser l'ensemble de l'offre culturelle de la structure: la billetterie culture et loisirs, l'offre événementielle, mais également les médiathèques et un centre culturel. Une expérience prenante et enrichissante.



Actuellement en reconversion, je suis le Master 2 M2SEPA (Management stratégique des services et

des établissements pour personnes âgées) à l'Université Paris-Dauphine. Un nouveau challenge passionnant et un secteur où beaucoup reste à faire!



Ce qui est important pour moi : toujours apprendre davantage, avancer et aider les autres à progresser.



Mes compétences :

Conduite de projets

Développement de partenariats

Négociation de contrats

Management opérationnel

Suivi budgétaire

Business planning

Analyse stratégique

Microsoft Access

Microsoft Office

Gestion des compétences