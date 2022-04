Elena KURYSHOVA

Je suis passionnée par l’informatique. L’analyse d'un problème, le choix des méthodes de travail, et enfin la construction de solution sont les étapes qui présentent dans chaque projet informatique et notamment dans les projets décisionnels. Pour moi, chaque étape n’est pas une simple réalisation mais un travail réfléchi qui prend en compte toutes les connaissances et les compétences que je possède.



Mes compétences :

Aide à la décision

Base de données

Business

Conseil

Fouille de données

Informatique

Informatique décisionnelle

Microsoft Business Intelligence

Recherche