Elena LLUBERAS

En tant que responsable R&D pendant 3 ans, j´ai piloté le développement de nouveaux produits de la formulation à l'industrialisation, ainsi que l´amélioration des produits existants afin d´optimiser les coûts et de répondre a nos clients les plus exigeants.



Plus récemment j'ai été en charge de la Filière Céréales pour le groupe Pasquier. Ma principale mission etait la gestion des cahiers des charges des matières céréalières achetées par le Groupe Pasquier, ceci en lien étroit avec les différents sites de production au niveau national et international. J'assurait également le suivi des exigences technico-sanitaires des matières existantes sur mon site ainsi que des nouvelles matières selon nos contraintes produit-process.



Je suis particulièrement attirée par la gestion de projets d'innovation, ainsi que par le travail en transversalité avec les différents interlocuteurs de l´industrie agroalimentaire.



Mes compétences :

Microbiologie industrielle

Génie des Procédés

Cahier des charges

Gestion de projet

Rédaction scientifique

Sécurité alimentaire

Relation fournisseurs

Développement produit