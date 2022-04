Elena PAROUCHEVA

Je suis née en Bulgarie, je vis et travaille en France depuis 1991.

Diplômée des beaux-arts à l'Université de Véliko Tirnovo « Saints Cyrille et Méthode » en 1983.



Artiste plasticienne, je travaille dans les domaines de de la sculpture, des installations, des actions artistiques, de la peinture, de la photo et de l’infographie, du dessin, de l'illustration, des commandes publiques.

Depuis plusieurs années, je développe des projets sur l’Art Environnemental. Transformation de mobilier urbain et industriel en oeuvres d'art:

- Pylônes de transport d’électricité

- Antennes – relais de téléphonie mobile, radio…

- Pylônes d’éclairage urbain, éclairage des stades et des parkings…

- Mâts et réverbères.

- Ponts et passerelles

- Tours pétrolières

- Fermes éoliennes



Ma conception de l’Art dans l’Environnement:

Les problèmes d’ordre visuel et esthétique dans les espaces urbains et ruraux sont souvent traités avec des architectes et des paysagistes, mais rarement avec des artistes.

Dans les projets que je présente, je tente d’apporter un autre regard sur l’aspect visuel de notre environnement et je propose à nos contemporains une meilleure vue sur nos paysages et de nouvelles solutions d’amélioration de nos villes. Les études présentées touchent surtout des points « faibles », là où les constructions sont mal accueillies par les habitants – ronds points, espaces publics, fontaines, stades, ponts, espaces qui longent les autoroutes, parkings… L’idée principale est la transformation des constructions en œuvres d’art, en conservant symboliquement le module de base et en l’incorporant dans la réalisation de « sculptures-pylônes », « sculptures – antennes », « sculptures – passerelles »... Je cherche à les mettre en valeur plutôt que de les camoufler.

Deux voies de recherche sont développées :



- « IHT - Installations » - Cette solution traite l’intégration des constructions déjà implantées dans l’environnement. Elles sont étudiées selon l’espace d’accueil et permettent la transformation des constructions indésirables en œuvres d’art. Un exemple d’une telle transformation est l’œuvre « Source », réalisée avec RTE – Est sur le site touristique et thermal d’Amnéville les Thermes.

- « SHT - Sculptures » - Cette voie développe de nouvelles formes pour des constructions à implanter dans l’environnement. Les sculptures restent dans le même module de constructions métalliques existantes. Elles sont faciles à exécuter par tous les fabricants dans ce domaine.





ACQUISITIONS :

Musée d’art Moderne « Peter Ludwig » d'Aachen (Allemagne).

Ministère de la culture de Sofia (Bulgarie).

Musée national des Beaux Arts de Sofia (Bulgarie).

Université « Clément d'Ohrid » de Sofia (Bulgarie).

Musées d'Arts Visuels des villes de Sliven, de Iambol et de Turgovichte (Bulgarie).

Fond Municipal d’art Contemporain de Blois (France).

Collection « Art in Bulgaria » (Bulgarie).

Fondation Gulbenkian, Lisbonne (Portugal).

Fond Patrimoine « 13 siècles Bulgarie » (Bulgarie).

Fond Régional d’Art Contemporain des Ardennes (France).

Collection « Chalmers », Göteborg (Suède).

Collection « Spie » Rotterdam (Hollande).

Fondation « Doble », Morrisville, NC (USA).

Collection « Altalink », Calgary (Canada).



