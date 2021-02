Elena TOLKACH

Bonjour je m'appelle Elena.

J'ai un Master de psychologie et physiologie de l'université d'état (Russie), et je suis coach de BodyFlex.



Bodyflex - exercices physiques avec une respiration particulière



Cette méthode vous aide à être bien dans votre corps, votre esprit et votre tête : cela est bien holistique

Le Bodyflex est une méthode universelle qui nous permet de garder nos corps et nos esprits en excellent état



Depuis 15 ans j'enseigne cette méthode de respiration. J'ai exercé en Russie, en Malaisie, au Vietnam. Actuellement en France je donne des cours à Nice ; les cours peuvent être collectifs ou individuels. Je donne aussi des conseils sur Skype

La cours peut être dispensée en français, en russe, en anglais.





Mes compétences :

Coaching sportif

Sport

Développement personnel

Bien-être

Fitness Training

Modelage du corps

Perte de poids

Gymnastique respiratoire